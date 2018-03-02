البث المباشر
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال بالمواجهات الدائرة في قطاع غزة إلى 15
حصيلة الإصابات في مواجهات قطاع غزة 6 إصابات " 2 شرق جباليا و3 شرق خانيونس وإصابة شرق البريج"
3 إصابات جديدة خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية
إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بجراح متوسطة في الاقدام برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة
حكومة منطقة كردستان العراق تفتح الطريق الرابط بين أربيل وكركوك
مراسل العالم: الجيش السوري يحقق تقدما هاما في غوطة دمشق الشرقية ويصل الى مشارف بلدة اوتايا
مراسل العالم: الوحدات الكردية تجبر الجيش التركي والمسلحين التابعين له على الانسحاب من بلدة بعدينا بريف عفرين
مراسل العالم: الوحدات الكردية تجبر الجيش التركي والمسلحين التابعين له على الانسحاب من بلدة بعدينا بريف عفرين

خبير روسي يكشف الهدف من صنع أسلحة غير محدودة المدى

خبير روسي يكشف الهدف من صنع أسلحة غير محدودة المدى
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

اختبر الجيش الروسي صاروخا مجنحا يعمل على الطاقة النووية بنجاح. ويتميز بأنه غير محدود المدى عندما تكون سرعته دون سرعة الصوت. وتتمكن هذه الصواريخ من اختراق منظومات الدفاع الجوية والصاروخية على علو منخفض.

العالم - اوروبا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن هذه الأسلحة الجديدة خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية. ويرى الخبراء أن هذه الأسلحة للردع. وهي تستخدم الهواء المسخن بواسطة الطاقة النووية للتنقل.

وأشار الخبير العسكري دميتري بولتنيكوف إلى أن مبدأ عمل الطاقة النووية بسيط جدا. إذ قال: “هناك حجرات خاصة على جانبي الصاروخ مع سخانات قوية تعمل على الطاقة النووية. ويدخل الهواء إلى هذه الحجرات ليتم تسخينه إلى الآلاف من درجات الحرارة ويعمل على شكل محرك. إذ أن خروج الهواء الساخن يسبب عملية جر. وتوفر هذه الطريقة قدرة غير محدودة على الطيران.

وأشار بوتين إلى أن اختبار هذه الصواريخ جرى في حقل الرماية المركزي. وقال بلوتنيكوف: “هذا مكان تاريخي لاختبار الأسلحة البعيدة المدى. من هناك تمر الصواريخ على طول الساحل الشمالي لروسيا، الذي يمتد عدة آلاف الكيلومترات.

ووفقا لأقوال الخبير فقد تم منذ فترة إعادة بناء طائرتي “إيل-976” الفريدتين من نوعهما. وهي طائرات خاصة، صنعت على أساس “إيل-76”. واستخدمت لفترة طويلة لاختبار الصواريخ غير محدودة المدى.

ويرى الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين أن “الصواريخ النووية” صنعت للردع وليس للهجوم.

تصنيف :

روابط ذات صلة

روسيا تحسم موقفها من سوريا ... هذا ما سنفعله إذا هوجمت دمشق بالأسلحة النووية !

شاهد: "مدينة تحت الارض" للمسلحين بالغوطة الشرقية! 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بن علي يعود للواجهة من جديد تحت غطاء سعودي

ظاهرة بشرية "خارقة للطبيعة" حيرت العلماء!

مصر تحمل المجموعات الإرهابية مسؤولية تأجيج الأوضاع في الغوطة

ما هي العوامل التي تعيق عملية التسوية في ليبيا؟

معاناة العطار.. إحدى حكايات أطفال غزة في ظل الحصار +فيديو

السلة الايرانية الاولى آسيوياً

زوجة تحضر حفل زفاف زوجها على عروسه الجديدة.. وما فعلته لا يصدق!! + ( صورة )

الخضري: كل تأخير في إتمام المصالحة يعقد الوضع الفلسطيني

هكذا علق نتنياهو على جلسة استجوابه

ارتفاع ضحايا المواجهات العرقية في الكونغو الديموقراطية

تركيا توقف جنديين يونانيين دخلا اراضيها بتهمة "التجسس"

سويسرا.. إعتقال شخص بعد تهديد بوجود قنبلة قرب محطة قطارات برن

اتهام الكرواتي لوكا مودريتش بالادلاء بشهادة زور

كرة المضرب نادال المصاب ينسحب من دورتي إنديان ويلز وميامي

نيويورك تايمز: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض

الخارجية الروسية تتحدث عن روسيات يقبعن في سجن بالعراق

طوكيو تطالب سيئول بإزالة تمثال يرمز لمعاناة "نساء المتعة"

واشنطن تعلق على الأسلحة الروسية المتطورة الجديدة

شاهد؛ المسلحون يواصلون خرق الهدنة ومنع خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

تسريب صوتي لمبارك: الأمريكان خططوا لثورة يناير منذ 2005!

الأکثر مشاهدة