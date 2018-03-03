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مشارکة ايرانية واسعة في مهرجان بنغلور السينمائي الدولي في الهند

مشارکة ايرانية واسعة في مهرجان بنغلور السينمائي الدولي في الهند
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

شهد مهرجان بنغلور السينمائي الدولي في الهند، الذي اختتم يوم امس الخميس، مشارکة ايرانية واسعة.

العالم - منوعات

وشهد المهرجان عرض الافلام الايرانية التالية: آبانديس (الزائدة) من انتاج حسين نمازي الفائز بجائزة افضل سيناريو في مهرجان مونتريال وفيلم ماجراي نيمروز (مغامرة نصف النهار) من انتاج محمد حسين مهدويان الفائز بجائزة مهرجان الفجر الوطني والمعروض في مهرجاني غوا الهند وتركيا و برغ جان (ورقة الروح) من انتاج ابراهيم مختاري والفائز بجائزة اينالكو بمهرجاني الافلام الاسيوية وزول الفرنسي وفيلم يه وا من انتاج آناهيد آباد ممثل سينما ارمينيا في مهرجان اوسكار.

كما عرضت افلام ايرانية اخرى في المهرجان هي: بدون تاريخ بدون امضا (بدون تاريخ وبدون توقيع) من انتاج وحيد جليلوند ونغار (الكاتب) من انتاج رامبد جوان و يك روز بخصوص (يوم واحد معين) من انتاج همايون اسعديان و نفس (التنفس) من انتاج نرجس آبيار.

كما عرض فيلم سد معبر (الحاجز) من انتاج محسن قرائي في قسم مسابقة سينما آسيا وشاركت الممثلة الايرانية فاطمة معتمد آريا في لجنة التحكيم بالمهرجان.

ويشار الى ان مهرجان بنغلور السينمائي الدولي العاشر بدأ أعماله في 3 شباط/ فبراير واختتم يوم امس 1 آذار/ مارس الجاري.

 

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