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الخارجية الروسية تتحدث عن روسيات يقبعن في سجن بالعراق

الخارجية الروسية تتحدث عن روسيات يقبعن في سجن بالعراق
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن نساءً ناطقات باللغة الروسية برفقة أطفالهن يقبعن في سجن في العراق، ويُتوقع أنهم مواطنون روس.

العالم - العراق

وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الجمعة بهذا الشأن، خلال مؤتمر صحفي دوري يعقد في مقر الوزارة في موسكو: "بحسب معلوماتنا، فإنه يقبع في الوقت الحالي في أحد السجون في بغداد بالإضافة لنساء من دول مختلفة، 22 امرأة ناطقة باللغة الروسية وأبناؤهن البالغ عددهم 49 طفلا. ومن المتوقع أنهم يحملون جنسيات روسيا الاتحادية".

وفي السياق ذاته، أفاد مبعوث رئيس جمهورية الشيشان الروسية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زياد سبسبي، قبل أيام ، بأن 36 امرأة من روسيا برفقتهن 65 طفلا يقبعن في السجون العراقية، أقحمهن مسلحو تنظيم "داعش" بأنشطة إرهابية حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

وأشار سبسبي أن النساء توجهن إلى العراق من أقاليم روسية مختلفة: داغستان، فولغاغراد، تفير، تيومين، الشيشان، إنغوشيتيا، كراسنايارسك، موسكو.

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