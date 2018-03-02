سويسرا.. إعتقال شخص بعد تهديد بوجود قنبلة قرب محطة قطارات برن

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وصرح كريستوف ناغي المتحدث من مركز شرطة كانتون برن لوكالة فرانس برس "تم ابلاغنا بالتهديد بقنبلة".

واضاف "تم اعتقال شخص في محيط كنيسة الروح القدس" القريبة من محطة القطارات.

وذكرت الشرطة في تغريدة على تويتر انها عثرت على "اجسام مشبوهة في الكنيسة" دون الكشف عن تفاصيل.

وقالت متحدثة باسم الشرطة "طبقا لمصادرنا، لم يحدث انفجار ولم تقع اصابات في الوقت الحالي".

واضافت انه لاسباب امنية ستتواجد الشرطة بكثافة في محيط الكنيسة.

ولم تتأثر حركة القطارات إلا أنه تم الطلب من الركاب استخدام مدخل بديل للمحطة.

