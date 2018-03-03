الضالعون بجريمة شارع باسداران سينالون جزاءهم

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين عصر الجمعة على هامش عيادته التعبوي اميد خسروي في مستشفي 'بقية الله' والذي كان قد اصيب في اعمال الشغب بشارع باسداران بطهران التي تسببت ايضا باستشهاد ثلاثة من قوى الامن الداخلي وتعبوي واحد، اكد جعفري دولت ابادي انه ستجري معاقبة المتورطين باعمال الشغب.

ولفت دولت آبادي الى انه تم خلال التحقيقات التوصل الى رؤوس خيوط جيدة كما تم اعتقال سائقي سيارتي الصالون 'سمند' و'برايد' وان سائق سيارة 'سمند' اعترف بانه دهس عددا من الافراد من ضمنهم على الارجح، التعبوي الجريح اميد خسروي، وكذلك تم التعرف على مالك الحافلة التي دهست عناصر قوى الامن الداخلي الذين استشهدوا اثر ذلك وان التحقيق جار معه.

واعرب جعفري دولت ابادي عن امله بعقد جلسات محاكمة الضالعين بعمال الشغب وان ينال مرتكبو الجريمة جزاءهم.

يذكر ان جهاز القضاء اصدر لائحة اتهام بعد 48 ساعة من الحادث بحق المتورط بعملية دهس واستشهاد 3 من قوى الامن الداخلي وستجري محاكمته قريبا.

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