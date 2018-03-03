قتلى وجرحى بهجمات ضد السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو

العالم - افريقيا

ووقع تبادل إطلاق نار كثيف صباح الجمعة في وسط واغادوغو، فيما ذكر شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة واطلقوا النار على مارة قبل التوجه الى السفارة الفرنسية في وسط العاصمة وشوهدت السيارة فيما بعد تشتعل فيها النيران.

وفي الوقت نفسه قال شهود عيان آخرون ان انفجارا وقع قرب مقر القوات المسلحة والمركز الثقافي الفرنسي، على بعد نحو كيلومتر من موقع الهجوم الأول، في وسط العاصمة.

وقال المتحدث العسكري الفرنسي الكولونيل باتريك ستايغر لوكالة فرانس برس ان القوات الفرنسية في بوركينا فاسو "تدخلت لدعم" القوات المحلية لكنها "لم تشارك بشكل مباشر".

واضاف "توجهوا إلى السفارة الفرنسية لكن الوضع كان قد سوُي عند وصولهم".

وأعلن النائب العام لباريس فتح تحقيق رسمي في "محاولة قتل متصلة بمنظمة إرهابية"، وهذا إجراء متوقع بعد هجمات تستهدف مواطنين أو مصالح فرنسية.

ولم تتبن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات.

وقال وزير الاعلام البوركينابي ريمي فولغانس داندجينو أن الهجوم "يحمل مؤشرات قوية على الارهاب".

ولدى بوركينا فاسو سجل من الانقلابات المدعومة من الجيش إضافة إلى الهجمات الارهابية.

وأكد مصدر حكومي سقوط 16 قتيلا من المهاجمين وعناصر الامن لكن مصادر أخرى اتصلت بها وكالة فرانس برس من باريس قالت أن الحصيلة أعلى، مؤكدة مقتل 28 شخصا على الاقل.

وفي وقت لاحق، اعلن وزير الامن في البلاد كليمان ساوادوغو خلال مؤتمر صحافي ان الانفجار الذي استهدف قيادة الجيش في واغادوغو ناجم عن سيارة مفخخة ومن "المحتمل" ان يكون هدفه اجتماع لمنطقة الساحل.

واضاف ان "حمولة السيارة من المتفجرات كانت ضخمة" وادت الى "اضرار جسيمة".

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