البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بنابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق جميع منافذ قرية العيسوية بالقدس المحتلة بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها القرية
مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم شارع الصف في بيت لحم
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال بالمواجهات الدائرة في قطاع غزة إلى 15
حصيلة الإصابات في مواجهات قطاع غزة 6 إصابات " 2 شرق جباليا و3 شرق خانيونس وإصابة شرق البريج"
3 إصابات جديدة خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية
إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بجراح متوسطة في الاقدام برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة

الإبلاغ عن 950 هجوما على مسلمين في ألمانيا في 2017

الإبلاغ عن 950 هجوما على مسلمين في ألمانيا في 2017
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

وثقت السلطات الألمانية 950 هجوما على الأقل على مسلمين ومنشآت إسلامية مثل المساجد في عام 2017.

العالم - اوروبا

أفادت بذلك صحيفة (نويه أوسنابروكنر تسايتونج) اليوم السبت، وأضافت نقلا عن بيانات قدمتها وزارة الداخلية الألمانية لمشرعين، أن 33 شخصا أصيبوا في الهجمات التي كان 60 منها موجها ضد مساجد ونفذ بعضها بدماء خنازير.

ولم تتوفر بيانات للمقارنة لأن الوزارة لم تبدأ في جمع بيانات منفصلة عن الهجمات المناهضة للاسلام في العام الماضي بشكل مستقل عن الهجمات المناهضة للمهاجرين.

وأظهرت البيانات أن كل مرتكبي تلك الهجمات تقريبا من المتطرفين اليمينيين.

وقال أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين للصحيفة إن عدد الهجمات على الأرجح أعلى من ذلك بكثير نظرا لعدم إبلاغ الضحايا في أحيان كثيرة عنها.

2

تصنيف :

روابط ذات صلة

ترامب عنصري وفقاً لـ 57 بالمئة من الأمريكيين

بالصور.. مئات الإيطاليين يتظاهرون ضد العنصرية والفاشية

منظمة اميركية:ازدياد التنظيمات العنصرية المنادية بتفوق البيض في اميركا

سفاح فلوريدا على صلة بجماعة عنصرية تؤمن بتفوق العرق الأبيض

شرطة كاليفورنيا تتعاون مع النازيين الجدد ضد المناهضين للعنصرية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

البيت الأبيض.. أجواء فاسدة وتوقعات برحيل مسؤولين!

شاهد .. لحظة تدمير عربة دفع رباعية في راجو بمحيط عفرين

"خدعة رائعة" على آيفون لقیت تفاعلا كبيرا للغاية على تويتر؟!

حاخام أميركي: سلام بين العرب و"إسرائيل"في غضون عامين فقط!

كم هي قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الى العراق؟

كيف يمكن التخلص من الإدمان على الهاتف الذكي؟

موسكو تتهم واشنطن بأقامة "محمية" للإرهابيين في سوريا

"السيلفي" يظهرك بأنف كبير

تظاهرة أمام سفارة الإمارات بأنقرة احتجاجاً على احتجاز رجل أعمال تركي

فيديو : رواية خاصة حول هجوم السفارة الفرنسية في بوركينافاسو

تجميد قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس المحتلة

28 قتيلا في هجوم بوركينا فاسو وتصفية 4 مسلحين

الفساد ينخر جسد "إسرائيل".. التفاصيل هنا

شاهد: رئيس نادي تشرين يعتدي على الحكم!

حين “نُثَرثِر” عن “اغتيال” حسن نصرالله!

مسلحون في مالي ينشرون فيديو لرهينة فرنسية

الحريري ــ الرياض: اشتكى الحلفاء فحضر موفد ملكي!

التطبيع مستمر.. فريق رياضي إسرائيلي في قطر (صور)

شاهد: تصعيد تركي وصد سوري متواصل في ريف عفرين

بالفيديو.. السيسي لوزير الإسكان: "أنت بتضحك ليه؟"

الأکثر مشاهدة