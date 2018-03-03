البوسنة ترغب تطوير العلاقات الاقتصادية مع ايران

العالم - ايران

ولدي لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في سراييفو الجمعة، اشاد رئيس الوزراء البوسني بالمساعدات التي قدمتها ايران للبوسنة في الماضي، وقال ان لايران مكانة في قلوب جميع افراد الشعب البوسني.

ووصف العلاقات بين البلدين بانها ودية للغاية، مؤكدا عدم وجود اي عائق امام العلاقات الثنائية، مبديا رغبة بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران الي مستوي مناسب.

واكد ضرورة توقيع اتفاقية للتجارة التفضيلية واقامة العلاقات المصرفية وتوفير التسهيلات بشان تاشيرات الدخول لتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

بدوره اكد وزير الخارجية الايراني ان ايران ليست لديها اية قيود لتعزيز العلاقات والتعاون مع البوسنة.

واضاف ظريف، ان سياسة ايران تقوم علي دعم التلاحم والاستقرار في البوسنة والتعاون بين جميع القوميات في هذا البلد.

وتابع، ان عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بامكانه ان ينشط العلاقات الاقتصادية كما يمكن عبر اقامة علاقات مصرفية مباشرة وتوفير تسهيلات منح تاشيرات الدخول ازالة العقبات من طريق تطوير التعاون الثنائي الي حد كبير.

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