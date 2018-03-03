الصين توقف طلبا أميركيا لمجلس الامن حول كوريا الشمالية

العالم - اسيا والباسفيك

وحسب (رويترز) قدمت الولايات المتحدة هذا الطلب قبل أسبوع في خطوة تقول إنها"تهدف وقف أنشطة التهريب البحري الكورية الشمالية للحصول على نفط وبيع فحم".

ويتزامن ذلك مع فرض الولايات المتحدة أكبر حزمة عقوبات من جانب واحد على كوريا الشمالية يوم الجمعة معززة الضغط على بيونغ يانغ كي تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

ولم تعط الصين سببا لوقف الطلب الأميركي.

ويمكن رفع الوقف وغالبا ما يستخدم عندما يكون أحد أعضاء مجلس الأمن يريد مزيدا من المعلومات ولكن أحيانا يمكن أن يؤدي إلى وقف دائم لعملية إدراج أشخاص أو شركات في قائمة سوداء.

وتتخذ لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي الخاصة بكوريا الشمالية قراراتها بإجماع الآراء.

وإذا اتفقت اللجة سيتم فرض حظر على دخول الموانئ على الثلاثة وثلاثين سفينة التي اقترحتها الولايات المتحدة والتي من بينها 19 سفينة كورية شمالية.

وسيكون لزاما على الدول أيضا إلغاء تسجيل السفن الأخرى غير الكورية الشمالية.

وسيتم فرض تجميد على أصول الشركات السبعة والعشرين المقترحة والشخص التايواني أيضا.

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