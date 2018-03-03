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 نحو 100 الف كويتي زاروا ايران العام الماضي

 نحو 100 الف كويتي زاروا ايران العام الماضي
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الايراني في الكويت علي عنايتي عمق الوشائج الأخوية والتاريخية القائمة بين الكويت وإيران وشعبيهما الشقيقين، مشيرا الى ان حوالي مئة الف مواطن كويتي زاروا ايران خلال العام الماضي.

واوردت صحيفة 'الشاهد' الكويتية ان ذلك جاء خلال كلمة للسفير علي عنايتي ضمن احتفالية اقامها مكتب الخطوط الجوية الايرانية في الكويت بمناسبة الذكري السنوية السادسة والخمسين لتأسيس شركة الطيران الايرانية «هما»، وحضرها جمع غفير من مديري وممثلي شركات الخطوط الجوية الكويتية ومكاتب السفر والسياحة، فضلا عن النائب السابق احمد لاري وعدد من اعضاء رابطة الصداقة الكويتية الايرانية واركان السفارة الايرانية.

وأشاد عنايتي بدور شركة الطيران الايرانية التي ساهمت الى جانب بقية الشركات الكويتية في نقل السياح الكويتيين الي المدن الايرانية، مؤكدا دور الطيران في تحقيق فكرة القرية الكونية وتقريب المسافات بين الشعوب، لاسيما وان ايران تتمتع بطبيعة خلابة وتراث ثقافي وتاريخي عريق يتيح للزائر والسائح الاستمتاع ببحرها وجبالها وبساتينها وسهولها، علاوة على السياحة الدينية والعلاجية التي تستقطب سنويا مئات الآلاف من الزائرين من شتى بقاع العالم.

ودعا السفير الايراني وسائل الاعلام ومكاتب السفر الكويتية الى التركيز علي السياحة في إيران كهمزة وصل بين الشعوب وكذلك على مدينة تبريز التي تحتفل هذا العام باختيارها عاصمة السياحة في العالم الاسلامي نظرا لما تكتنزه من مؤهلات سياحية فريدة.

كما ألقى المدير الاقليمي للخطوط الجوية الايرانية محمد رضا رنجبر كلمة اكد خلالها الجهود المبذولة لتطوير اسطول طائرات الشركة لاسيما بعد الاتفاق النووي حيث تم شراء عدد من الطائرات الضخمة من بوينغ وايرباص وتحديث الاسطول الجوي، ما يضمن سلامة المسافرين والدخول في المنافسة مع الشركات العالمية.

واضاف رنجبر ان الخطوط الايرانية الرسمية نقلت خلال العام الماضي 415 الف راكب بزيادة 7% مقارنة بالعام الذي سبقه وان 40% من هذه الرحلات كانت بالطائرات الحديثة التي تم شراؤها بعد رفع العقوبات والتوقيع على الاتفاقية النووية مع السداسية الدولية.

وتخلل الحفل عرض افلام وثائقية تستعرض التطورات التقنية والفنية التي حققتها الخطوط الجوية الايرانية لمواكبة التطورات العالمية وضمان أمن وسلامة المسافرين والالتزام بالأخلاق الحسنة والمهنية العالية.

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