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هكذا يرد بوتين على أميركا بشان الانتخابات.. أعطونا وثيقة!

هكذا يرد بوتين على أميركا بشان الانتخابات.. أعطونا وثيقة!
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع شبكة "NBC" التلفزيونية، أن روسيا تطالب السلطات القضائية الأمريكية، التي تتهم مجموعة من المواطنين الروس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، بتقديم وثائق رسمية.

العالم - اوروبا

وحسبما أفاد وكالة سبوتنيك قال بوتين: "يجب أولا، أن ألقي نظرة، على ما فعلوه، أعطونا المواد، أعطونا المعلومات. مع كل الاحترام الواجب لكم شخصيا، مع كل الاحترام الواجب للكونغرس، يجب أن يكون لديكم أشخاص يحملون شهادات في الحقوق، 100 بالمئة ينبغي أن يكون".

وأوضح الرئيس الروسي، بعد ذكر مذيعة قناة "NBC" ميغين كيلي، بأنها تخرجت في كلية الحقوق (محامية): "يجب على الناس المتعلمين تعليما جيدا، أن يدركوا، أننا في روسيا لا يمكننا محاكمة أي شخص، ما لم ينتهك القوانين الروسية. يجب عليكم، أن تدركوا، أن هذا يتطلب طلب للنائب العام الروسي. أعطونا وثيقة، طلبا رسميا".

وأضاف، "أن هذا يجب، أن يمر عبر القنوات الرسمية، وليس من خلال الصحافة أو الصراخ والصياح في الكونغرس الأمريكي".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هايذر ناويرت، في وقت سابق، أن الخارجية الأمريكية قد تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد 13 مواطنا روسيا مدرجين في ما يسمى بـ "قائمة مولر" بتهمة التدخل في انتخابات عام 2016.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات، بأن لا أساس لها على الإطلاق.

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