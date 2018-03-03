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مسؤول اوروبي: نتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي أمام المجتمع الدولي

مسؤول اوروبي: نتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي أمام المجتمع الدولي
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال مدير قسم اوروبا وآسيا الوسطى في دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الاوروبي(EEAS) توماس ماير هارتينغ ان الاتحاد أدى دورا كبيرا في إمكانية التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران لذلك نتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق امام المجتمع الدولي.

وأضاف ماير-هارتينغ، يوم الجمعة في لجنة الأسئلة والأجوبة ضمن طاولة المستديرة اقيمت بعنوان "الاتحاد الأوروبي لاعب دولي" في مؤتمر المبادرة الطلابية للأكاديمية الدبلوماسية في فيينا (DASICON2018) ردا على سؤال صحفي من إرنا حول تدابير الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح إيران، ، انه كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، إنها لم تكن مجرد مفاوضة عن الاتحاد أو الدول الأوروبية الثلاث (EU3) فحسب، بل كان لديها جدول أعمال من جانب مجلس الأمن للتفاوض، لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على الاتفاق امام المجتمع العالمي.

وتابع: في هذا السياق، لدينا تعاون وثيق مع الاتحاد الروسي لأن هناك مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاتفاق ونوجه هذه الرسالة بقوة إلى أطراف الحوار في اميركا.

ونوه هذا المسؤول في دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوربي إلى إن الاتحاد يجري حوارا مع الحكومة الأميركية وسيواصل الحديث عن هذه القضية المهمة مع الكونغرس وسوف نستمر فى الدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران.

ويشار الى ان المؤتمر ال 14 للمبادرة الطلابية للاكاديمية الدبلوماسية في فيينا بدأ صباح امس الجمعة  وسيستمر غدا السبت.

ويناقش المؤتمر في عدة طاولات مستديرة للخبراء قضايا مختلفة مثل دور أوروبا بوصفها لاعبا عالميا، وأسلمة أوروبا، والاتحاد الأوروبي ووسائط الإعلام، فضلا عن خروج بريطانيا من الاتحاد كفرصة لإجراء الاصلاحات.

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