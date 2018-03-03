دخول عربات جديدة مصنعة من الالمنيوم في شبكات قطارات الانفاق (مترو) في ايران قريبا

وقال اعتمادي ان مذكرة التفاهم ستتحول الى اتفاق نهائي بعد عطلة رأس السنة الايرانية الجديدة (تبدأ في 21 آذار/ مارس).

واضاف ان شبكات قطارات الانفاق تسير باتجاه حيازة عربات مصنعة من الالمنيوم خفيفة الوزن وذات استهلاك اقل وعمر مفيد أطول مقارنة بالعربات الحالية المصنعة من سبائك الكاربون والصلب.

وتابع: ان 4 الى 6 ملايين نسمة يتنقلون يوميا بين العاصمة طهران وضواحيها لذلك فان الاولوية تتمثل بتحسين وضع شبكة قطارات الانفاق في العاصمة والمدن الكبرى الثماني في البلاد وفق الاتفاق الجديد.

ويشار الى ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الايراني والسويسري تقضي بانتاج 960 عربة قطار مترو بقيمة مليار و 100 مليون يورو بهدف توفير فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا الى البلاد.

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