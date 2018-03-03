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إدانة بريطاني حاول تشكيل جيش أطفال إرهابي

إدانة بريطاني حاول تشكيل جيش أطفال إرهابي
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

دانت محكمة بريطانية الجمعة متطرفا بريطانيا استغل عمله في إحدى المدارس لتجنيد "جيش" من الأطفال بهدف شن هجمات إرهابية في العاصمة لندن.

العالم - اوروبا

ووجهت محكمة أولد بايلي في لندن لعمر أحمد حقي (25 عاما) بريطاني الجنسية، تهمة التخطيط لدفع عدد كبير من الأطفال إلى التطرف واستغلالهم في شن "هجوم متشعب ضد شركات ومجتمعات في لندن" والتخطيط لهجمات إرهابية.

كما أسندت المحكمة اتهامات بالتواطؤ مع حقي لمشبوهين اثنين هما أبو طاهر مأمون (29 عاما)، ومحمد عبيد (27 عاما).

وذكرت السلطات أن حقي اعترف لشخص يدعى حبيب في رسالة هاتفية قدمت في المحكمة بأنه استغل موقعه في حصص "مصباح المعرفة" الدينية في المدرسة للتغرير بـ16 طفلا وجرهم إلى التطرف.

وقالت شرطة لندن إن حقي عرض فيديوهات على الأطفال خلال فترة التعليم الديني بعد الدروس العلمية تتضمن "عنفا إرهابيا"، وكان يوكل لهم "تمثيل أدوار الإرهابيين" وهم يطعنون ضباط شرطة.

ووصف دين هايدون رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن حقي بأنه "رجل خطير تولى التخطيط للهجمات التي حدثت في أوروبا وويستمنستر، وأراد تدبير هجمات عديدة في وقت واحد بالأسلحة النارية والخناجر والقنابل والسيارات الكبيرة لقتل الأبرياء".

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