28 قتيلا في هجوم بوركينا فاسو وتصفية 4 مسلحين

العالم - أفريقيا

وأكد المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو أن الوضع في محيط السفارة الفرنسية تحت السيطرة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تصفية 4 مسلحين قرب البعثة الدبلوماسية الفرنسية، فيما قتل مسلحان آخران في اشتباكات بالقرب من مقر أركان القوات المسلحة.

وأوضحت أن المهاجمين فجروا قنبلة قرب مقر أركان القوات المسلحة ما أدى إلى انهيار جزئي للمبنى.

وكانت سلطات بوركينا فاسو أعلنت عن قتلها 4 مسلحين أثناء التصدي لهجوم استهدف السفارة الفرنسية ومقر هيئة الأركان للقوات المسلحة في واغادوغو.

أوضحت أن "الوحدات الخاصة التابعة لقوات الدفاع والأمن تواصل عملياتها ضد المهاجمين. ولا توجد حصيلة متوفرة عن الضحايا في الوقت الراهن".

وكانت البعثة الدبلوماسية الفرنسية في بوركينا فاسو أفادت في وقت سابق من اليوم بتعرض مقرها والمعهد الفرنسي بالعاصمة واغادوغو إلى هجوم مسلح.

وكتبت السفارة في صفحتها على موقع فيسبوك: "هجوم جار على سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي. ابقوا في أماكنكم".

وقال شهود عيان إن 5 مسلحين ترجلوا من سيارتهم وأطلقوا النار على المارة قبل التوجه إلى السفارة.

وأفاد شهود آخرون بوقوع انفجار بالقرب من مقر هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.

وأعلن السفير الفرنسي في منطقة الساحل بغرب إفريقيا جان مارك شاتنييه في تغريدة على موقع تويتر: "هجوم إرهابي هذا الصباح في واغادوغو في بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء في بوركينا فاسو".

من جهتها قالت الشرطة في بوركينا فاسو إن هجوما مسلحا يجري في وسط العاصمة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء وفي محيط مكتب الأمم المتحدة.

وذكرت أن وحدات أمنية انتشرت في الموقع ودعت السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.

وكانت وكالة رويترز أفادت بوقوع انفجار وإطلاق نار بالقرب من مقر هيئة أركان القوات المسلحة لبوركينا فاسو، ما أدى إلى اندلاع الحريق داخل المقر.

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