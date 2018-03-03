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كم هي قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الى العراق؟

كم هي قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الى العراق؟
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشف الملحق التجاري الايراني في بغداد، عن قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الى العراق منذ بداية العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس- مارس الماضي).

واضاف ناصر بهزاد اليوم السبت، ان ايران صدرت 12 مليون طن من البضائع غير النفطية وبقيمة 5.5 مليارات دولار الى العراق منذ بداية العام الايراني الحالي. 

واضاف ان هذا الرقم يشمل 18 بالمائة من مجموع الصادرات الايرانية الي دول العالم.

وأشار الى المؤشر الايجابي في التبادل التجاري مع العراق، وقال ان 66 بالمائة من مجموع صادرات ايران تذهب الى الصين والعراق والامارات وكوريا الجنوبية وافغانستان، وان النصف منها يصدر الى الصين والعراق.

ويبلغ معدل التبادل التجاري السنوي بين ايران والعراق في الوقت الحاضر، بين 5.6 الي 7 مليارات دولار، وباضافة صادرات النفط والغاز والسياحة الدينية والخدمات الفنية والهندسية، يرتفع الى 12 مليار دولار سنويا.

ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين بان العراق وبعد مرحلة داعش واستتباب الأمن ووفرة الموارد النفطية والمالية، يعتبر سوقا واسعة وجيدة جدا وذا مزايا خاصة للمستثمرين ورجال الاعمال الايرانيين.

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