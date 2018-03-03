العالم - الأميرکيتان

وعلى حسابه الشخصي في موقع “تويتر”، قال ترامب (72 عامًا): “أليك بالدوين، الذي أنقذ مسيرته المهنية من الاحتضار، بفضل تقليده لي في برنامج Saturday Night Live، يصرح الآن بأن تقليده لي عذاب”.

وتابع: “ولكني أقول لك يا أليك.. إن من يشاهدونك وأنت تقلدني هم الذين يتعذبون، وأنا أقترح استبداله بالممثل داريل هاموند، فهو أطرف منه، ويمتلك موهبة عظيمة!”

وكان بالدوين (59 عامًا)، صرح لمجلة “ذا هوليوود ريبورتر”، مؤخرًا، بأنه لا يستمتع بتقليده لترامب، قائلًا: أصبح تقليدي لترامب عذابًا، لا أتحمل هذا”.

ونال بالدوين، وهو ناشط ديمقراطي، جائزة “إيمي” التلفزيونية، في 2017، عن تقليده الساخر لترامب.

وبالدوين، من أبرز نجوم هوليوود، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وشارك في أفلام جماهيرية، منها “The Shadow”، أنتج عام 1994.

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