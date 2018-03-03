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ألمانيا.. توثيق 950 هجوما ضد المسلمين في 2017

ألمانيا.. توثيق 950 هجوما ضد المسلمين في 2017
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة ألمانية إن السلطات في برلين وثقت 950 هجوما ضد المسلمين ومنشآت تابعة لهم كالمساجد خلال العام الماضي 2017.

العالم - اوروبا

وأوضحت صحيفة "نويه أوسنابروكنر تسايتونج"، نقلا عن بيانات قدمتها وزارة الداخلية الألمانية لمشرعين، أن 33 شخصا أصيبوا في الهجمات، التي كان 60 منها موجها ضد مساجد، ونفذ بعضها بدماء الخنازير.

ولم تقدم الوزارة بيانات لهجمات سابقة لغايات المقارنة؛ لعدم بدئها بجمع بيانات منفصلة عن الهجمات المناهضة للإسلام، وبشكل منفصل عن بيانات الهجمات ضد المناهضة للمهاجرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن كافة مرتكبي الهجمات ضد المسلمين كانوا من المتطرفين اليمينيين.

من جانبه، قال أيمن مزيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين، إن عدد الهجمات على الأرجح أعلى بكثير؛ بسبب عدم تقديم الضحايا بلاغات في أحيان كثيرة.

وكان تقرير ألماني أصدرته الحكومة عام 2017، وقدم للبرلمان، أشار إلى أن الربع الثاني من العام المنصرم كان الأكثر عنفا تجاه المسلمين.

وأشارت صحيفة "نيو أوزنبروكر" في حينه إلى أن 16 مسلما أصيبوا في هجمات معادية للإسلام خلال 192 يوما فقط.

وأكد أن الجناة المتورطين في تلك الهجمات ينحدرون من الأوساط اليمينية المتطرفة، وتأخذ هجمات الكراهية أشكالا عدة، أبرزها السباب وخطب التهديد وهجمات ضد المحجبات، لكنها ما لبثت أن تطورت لتصل إلى الإيذاء الجسدي.

وتعد حركة "بيغيدا" اليمينية المتطرفة أبرز الحركات المناهضة للمسلمين، والتي تطالب صراحة بطرد المسلمين والمهاجرين من ألمانيا.

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