وقالت الشركة منتجة الفيلم إنه سيحمل اسم One upon a time in Hollywood، وإنّ دي كابريو سيجسد دور نجم سابق لمسلسل تلفزيوني بينما سيؤدي بيت دور الممثل البديل لهذا النجم. وهذا الفيلم الأوّل الذي يجمع دي كابريو وبيت معاً في بطولته والذي تدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأميركي تشارلز مانسون.

وأضافت "سوني بيكتشرز" في بيان: "يكافح الاثنان في هوليوود لم يعدا يعترفان بها. لكن ريك (دي كابريو) لديه جارة مشهورة جدا في المنزل الملاصق… شارون تيت".

