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مصادر فلسطينية : الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم : على الحكومة ألا تكتفي بالموقف الإعلامي من المصالحة وقطاع غزة ونقل ذلك من مربع الأقوال الى مربع الأفعال
مستشار قائد الثورة الاسلامية علي أكبر ولايتي: الدول الاجنبية ليس لها أدنى علاقة بالموضوع الدفاعي الايراني
المحكمة الدستورية العليا في مصر تبطل أحكاما قضائية بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية
مراسل العالم: الجيش التركي يستهدف بالقصف الطريق الواصل بين كفرجنة وزيارة حنان بريف عفرين السورية
مركز المصالحة الروسي: "جبهة النصرة" تعد لعمليات استفزاز في الغوطة الشرقية بريف دمشق لإفشال الهدنة
مصادر فلسطينية: إصابة مزارع فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة
مصدر عسكري كردي: لا صحة لما يتردد أن مسلحي "درع الفرات" سيطروا على بلدة راجو في ريف حلب الشمالي الغربي
مراسل العالم: مقتل 6 دواعش على يد الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في قرية التويرية بقضاء الحويجة شمال بغداد
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بنابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق جميع منافذ قرية العيسوية بالقدس المحتلة بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها القرية
شاهد: لعنة الانتخابات تطرد ابنة ترامب وزوجها من البيت الابيض
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السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تطالب السلطات القضائية الأميركية التي تَتهم مجموعة من المواطنين الروس بالتدخل في الانتخابات الرئاسية بتقديم أدلة ووثائق رسمية مؤكدا أن هذا الأمر يجب أن يَمُر عبر القنوات الرسمية بعيدا عن الصياح في الكونغرس.
العالم
-
الاميركيتان
101
تصنيف :
العالم
أوروبا
الأميرکيتان
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
فلاديمير بوتين
السلطات القضائية الأميركية
الانتخابات الرئاسية
الكونغرس
ترامب الانتخابات
الانتخابات روسيا
ترامب الانتخابات روسيا
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