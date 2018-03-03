مندوب ايران الاممي: ارهابيو الغوطة يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

العالم- ايران

وانتقد قانعي الذي شارك مندوبا عن الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، الاجواء المثارة من قبل وسائل الاعلام الغربية ضد العمليات التي تقوم بها القوات السورية ضد الارهاب وقال، ان القناصين تمركزوا قرب الممر الآمن ويمنعون خروج المدنيين من الغوطة الشرقية.

واضاف، ان ظلم وقسوة الجماعات الارهابية المسلحة المدعومة من قبل بعض الدول المعروفة ضد المدنيين على مدى الاعوام السبعة الماضية، قد بلغا بعدم الاستقرار وانعدام الامن الى الذروة مما يشكل تهديدا جادا للسلام والامن العالمي.

واشار مندوب ايران الى التعاون الوثيق بين الجماعات المسماة معتدلة وبين الارهابيين المعروفين بـ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) وقال: رغم ان مجلس الامن اصدر اخيرا القرار 2401 بالاجماع لارساء الوقف الفوري لاطلاق النار في سوريا الا ان هجمات الجماعات الارهابية استمرت علي المناطق السكنية في دمشق وسائر المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة. انهم (الارهابيون) يستهدفون المدنيين بالرصاص لمنع خروجهم من الغوطة الشرقية.

واضاف قانعي، اننا مازلنا نعتقد بان الوضع في سوريا يمكن حله عبر الحوار الوطني فقط بحيث يتم احترام صوت الشعب ويجب الاخذ بنظر الاعتبار مشروع التضامن الوطني الذي تم تنفيذه بدعم من الحكومة السورية والمجتمع المدني والذي اعاد النظام والاستقرار الي الكثير من المناطق في سوريا وادى الى تسهيل المساعدات الانسانية وعودة اللاجئين.

وكان الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة قد عقد بطلب من بريطانيا لبحث الاوضاع في الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق.

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