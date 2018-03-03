روسيا تخطط لإرسال مساعدات إنسانية جديدة إلى اليمن

العالم - اليمن

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة “ريبورتيور” الإثيوبية: نشعر بقلق عميق إزاء نتيجة استمرار العدوان السعودي على هذا البلد [اليمن]، هناك عدد كبير من الضحايا والجرحى، ودمار كبير من البنية التحتية في المدن، بما في ذلك المرافق الصحية، ما زلنا نعتقد أن وضع حد للعدوان الذي طال أمده مع مشاركة التحالف العربي، ممكنة حصرا من خلال الحوار، والنظر المتبادل في مصالح جميع القوى السياسية في اليمن.

وأضاف لافروف: نعتزم مواصلة الإسهام في هذه الأزمة منذ بداية الصراع داخل اليمن، والتواصل بانتظام مع جميع أطراف النزاع مع من يعتمد المسار السلمي، وفي الوقت نفسه، فإننا نتخذ خطوات عملية لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان الذين يعانون.

هذا وقد أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الشهر الماضي، أن بلاده تدرس مسألة إرسال مساعدات إنسانية جديدة إلى اليمن.

وتشن السعودية عدواناً ضد اليمن، بحجة اعادة الشرعية مما ادى الى استشهاد وجرح الالاف من المدنيين وهدم البنية التحتية وخلق الكوارث الانسانية والاقتصادية.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.

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