لن نسمح مطلقا للأعداء بزعزعة أمننا القومي

العالم - إيران

وخلال كلمة ألقاها اليوم السبت أمام ملتقى بصيرة العلماء ورجال الدين في مجابهة التيارات التكفيرية الذي انعقد بمدينة سراوان التابعة لسيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد، قال إن "ببركة دماء شهداء الثورة الإسلامية قد تحولت إيران بأسرها الى بقعة آمنة لا سيما مناطقها الحدودية".

وصرح باكبور، ان شهداء إيران بمن فيهم الشيعة والسنة قد ضحوا بمهجهم الطاهرة في سبيل ضمان الأمن للشعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف قائد سلاح البر للحرس الثوري، ان الهدف الذي تسعى الجماعات التكفيرية المدعومة أساسا من قبل أميركا الى تحقيقه هو تدمير البنى التحتية وإمكانيات البلدان الإسلامية وتشريد أبناء الشعوب المسلمة.

وأكد العميد باكبور على الدور البارز لعلماء الدين الشيعة والسنة في تعزيز البصيرة لدى شرائح الشعب.

