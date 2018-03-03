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غرق مهاجرتين افريقيتان بعد محاولات الوصول إلى إسبانيا

غرق مهاجرتين افريقيتان بعد محاولات الوصول إلى إسبانيا
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

غرقت امرأتان من أفريقيا جنوب الصحراء، اليوم السبت، بينما كانتا تحاولان الوصول إلى جيب سبتة الإسبانى، شمال المغرب، على متن قارب مطاط، كما أعلنت السلطات.

العالم - افريقيا

وبسبب بحر مضطرب، إنقلب القارب الصغير الذى كان يقل أربعة مهاجرين "قبل أن يصل إلى اليابسة على شاطىء بنزو"، كما أضافت سلطات سبتة فى بيان.

وغرقت امرأتان، فيما وصلت امرأة أخرى ورجل الى اليابسة حيث كان ينتظرهما منقذون، وقد رصد القارب بينما كان يقترب من الشاطىء، كما ذكر البيان.

وإسبانيا هى البوابة الثالثة التى يدخل منها المهاجرون إلى أوروبا، بعد إيطاليا واليونان ،وقد دخل حوالى 3100 مهاجرإلى إسبانيا هذه السنة، ولقى 102 على الأقل حتفهم فى الطريق، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرات.

وسبتة هى أحد الحدودين البريين بين أفريقيا وأوروبا، وفى بداية الشهر، انتشلت 16 جثة لمهاجرين قبالة ساحل مليلية، المنطقة الإسبانية الأخرى فى المغرب.

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