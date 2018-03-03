يجب إقامة جبهة مقاومة إسلامية في البحر

العالم - إيران

وأشاد الادميرال حسين خانزادي خلال ملتقى مشترك للجيش الايراني وحرس الثورة الإسلامية ، صباح اليوم السبت ، بمناورات "النبي الأعظم (ص)" الأخيرة التي قام بها حرس الثورة الاسلامي مؤخرا في مياه الخليج الفارسي.

وأوضح قائد القوة البحرية في الجيش انه بالرغم من الاستعراضات وخدع دول الاستكبار التي تسعى الى اظهار الحرس على ان قواته وعناصره غير حرفية من اجل تقليص الضغوط التي تمارسها قوات الحرس ضد القطع البحرية الاميركية في مياه الخليج الفارسي الا انه من المستحسن ان يعلم جميع الدول بان سلوك واداء حرس الثورة الاسلامية حرفي الى أبعد حدود.

