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قائد القوة البحرية للجيش الإيراني:

يجب إقامة جبهة مقاومة إسلامية في البحر

يجب إقامة جبهة مقاومة إسلامية في البحر
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

دعا قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي الى ضرورة السعي لإنشاء جبهة مقاومة إسلامية في البحر، وإفشال جميع مخططات العدو من خلال التخطيط والتنسيق والوحدة بينها.

العالم - إيران

وأشاد الادميرال حسين خانزادي خلال ملتقى مشترك للجيش الايراني وحرس الثورة الإسلامية ، صباح اليوم السبت ، بمناورات "النبي الأعظم (ص)" الأخيرة  التي قام بها حرس الثورة الاسلامي مؤخرا في مياه الخليج الفارسي.

وأوضح قائد القوة البحرية في الجيش انه بالرغم من الاستعراضات وخدع دول الاستكبار التي تسعى الى اظهار الحرس على ان قواته وعناصره غير حرفية من اجل تقليص الضغوط التي تمارسها قوات الحرس ضد القطع البحرية الاميركية في مياه الخليج الفارسي الا انه من المستحسن ان يعلم جميع الدول بان سلوك واداء حرس الثورة الاسلامية حرفي الى أبعد حدود.
 

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