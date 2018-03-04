تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية قاتل والديه بجامعة ميشيغان

العالم . الأميركيتان

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام ، فإن جيمس أريك ديفز أطلق النار على أبويه قبل يوم من ذهابه للمستشفى بهدف العلاج من الإدمان.

وكشفت الشرطة هوية الضحيتين، وهما ديفا ديفز (47 عاما)، وجيمس أريك ديفز الأب (48 عاما) ويعمل شرطي.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في الطابق الرابع من مبنى جامعة كامبيل هول، قبل أن يتم القبض على المتهم صاحب الـ19 عاما.

وتعد الجامعة من المناطق الخالية من الأسلحة النارية، حيث أنه ممنوع دخول الأسلحة للحرم الخاص بها.

والتقطت كاميرات المراقبة المشتبه به يغادر الجامعة راكضا على امتداد خط السكة الحديد القريب، قبل أن يتعرف عليه أحد رواد القطار وينبه الشرطة للقبض عليه.

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