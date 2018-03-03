البث المباشر
مصدر ميداني خاص لقناة العالم:الجيش السوري يسيطر على مزارع الريحان الشمالية والشمالية الشرقية في غوطة دمشق الشرقية
مصدر فلسطيني : الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل
مراسل العالم : الجيش السوري يتقدم مسافة 200 متر في مزارع الريحان مقابل سجن عدار في الغوطة الشرقية بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية
مصادر يمنية: استشهاد طفلين وإصابة امرأة وطفلها بقصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي على مديرية رازح في صعدة
مصادر اعلامية: إصابة رجل اطلق النار على نفسه قرب السور الشمالي للبيت الأبيض في واشنطن
مراسل العالم: فرار جماعي لمسلحي"النصرة"امام تقدم الجيش السوري وحلفائه على محور حوش الصالحية بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : طائرات الجيش التركي تقصف قرية مشعلة التابعة لناحية شرا، بريف عفرين
سبوتنيك: هيئة الأركان التركية تعلن السيطرة على 7 مناطق سكنية في عفرين السورية بما فيها بلدة راجو
مراسل العالم : سقوط قذيفة في حي باب توما بدمشق واقتصرت الاضرار على الماديات
مصادر فلسطينية: استشهاد المزارع الفلسطيني محمد أبو جامع من خان يونس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال صباح اليوم

موسكو تتحدى أميركا: لايوجد مضاد لمنظومة "كينجال"

موسكو تتحدى أميركا: لايوجد مضاد لمنظومة
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر عسكري، اليوم السبت، أن خطط الولايات المتحدة بنشر 400 صاروخ اعتراضي، لا يمثل أي أهمية عسكرية.

العالم . أوروبا

وبحسب سبوتنيك، قال المصدر: " أكثر من 400 صاروخ تخطط الولايات المتحدة نشرهم ضمن نظام الدرع الصاروخي، الآن بعد إعلان روسيا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) بشأن الأسلحة المتقدمة، لا يمثل هذا العمل الآن أي قيمة عسكرية". مؤكداً أنه لا يوجد أي نظام صاروخي يمكنة التغلب على منظومة "كينجال" الروسية.    

وأشار المصدر إلى أن موسكو تدعو واشنطن إلى طاولة المفاوضات لبحث قضايا الأمن.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أمس أن الولايات المتحدة تخطط لنشر 400 صاروخ اعتراضي قرب الحدود الروسية.

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية يوم أمس، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخية والدفاع الجوي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أشرف شخصيا على تطوير نموذج السلاح الذي تحدث عنه اليوم خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.

وأكد بوتين أن نظام الدفاع الجوي "كينجال" (خنجر) الذي تفوق سرعته سرعة الصوت عبر بنجاح مرحلة الاختبارات وبدأ في 1 كانون الأول/ديسمبر الماضي بتنفيذ مهمة قتالية لتجريبية على الأرض في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.

210

تصنيف :

روابط ذات صلة

موسكو تتخذ تدابير مماثلة للرد على نشر صواريخ أمريكية تستهدفها

شاهد؛ موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات

واشنطن: موسكو انتهكت التزاماتها الدولية بتطويرها أسلحة نووية

الدفاع الاميركية تقلل من اهمية اعلان موسكو تطوير اسلحة "لا تٌقهر"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

المخابرات السورية تكشف المخطط الاميركي من التنف إلى الغوطة

إحصائية خسائر العدوان الأمريكي السعودي خلال شهر فبراير 2018 م

قرى الغوطة تتهاوى امام تقدم الجيش السوري

بوتين يعد "بالانتصارات" لروسيا!

الانتخابات الرئاسية في مدغشقر ستجري في 24 نوفمبر و24 ديسمبر

صحافي إسرائيلي: ترامب صب الزيت على النار بقرار القدس

بالفيديو..مناطق السيطرة السعودية الاماراتية في اليمن تعيش حالة انفلات أمني

بالصور.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومناهضى دفن النفايات النووية

رئيس بوركينا فاسو يدعو للتعاون مع قوات الأمن بعد هجومين بالعاصمة

شاهد بالفيديو.. أفكار مذهلة لتقطيع وتقديم "التفاح" بشكل مميز

تحذيرات للسعوديين من استغلال الأطفال

تعديلات دستورية مفاجئة قيد النقاش وعلى النار في الأردن!

تقرير أممي: مالي تشهد تصاعدا للعنف وترديا في الوضع الإنساني

توقيع 8 اتفاقيات بين تركيا ومالي

ماليزيا: البحث عن الطائرة إم.إتش 370 ينتهي منتصف يونيو

النقابات التشادية تمدد اضرابها والمعارضة تدعو ليوم شلل تام

نائب بحريني سابق تعليقا على اعتقال السلطات 116 مواطنا: كفى هراءً

رويترز: اسشتهاد 36 من القوات الرديفة للجيش السوري بغارات تركية في عفرين

بالفيديو...بنك البذور العالمي"سفينة نوح" تعاني تحديات خطيرة بفعل الاحتباس الحراري

شاهد..الجيش السوري يلقي منشورات لسكان الغوطة الشرقية

الأکثر مشاهدة