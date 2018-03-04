ايران تبرم 3 عقود مبدئية نفطية قريبا

العالم - إيران

واوضح كاردر في كلمة بمراسم الدورة الثانية للمنتدى والمعرض الدولي للتنقيب وانتاج النفط والدورة الخامسة لمنتدى والمعرض الدولي لصناعة الحفر في ايران اليوم السبت، أن ثمة 10 فرق تقنية تنشط بدفع مفاوضات العقود النفطية الجديدة في ايران، لافتا الى أنه رغم بطء وتيرة العمل غير أن من المؤمل ابرام عدة عقود في العام الايراني القادم (يبدأ 21 مارس/آذار2018).

من جهة ثانية أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية عن اعتزام طرح مناقصة ترسية الانتفاع من حقل "آزادكان الشمالي" النفطي الواقع جنوب غربي ايران، مبيّنا أن العقد القائم قصير الامد وأن اطالة أمده مدرج على جدول الاعمال.

