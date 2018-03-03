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بوتين يعد "بالانتصارات" لروسيا!

بوتين يعد
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بتحقيق "انتصارات" لروسيا خلال تجمع حضره عشرات الاف المؤيدين استعدادا لانتخابات 18 آذار/مارس المؤكد فوزه فيها.

العالم . أوروبا

وقبل القائه كلمته القى رياضيون اولمبيون ومشاهير ورواد فضاء كلمات للتعبير عن تأييدهم لبوتين الذي يحكم روسيا منذ نحو عقدين ويسعى للبقاء في الكرملين حتى 2024.

وقال بوتين على وقع هتافات الحشد في ملعب لوجنيكي في موسكو "نريد ان يكون بلدنا مشرقا يتطلع إلى المستقبل، لما فيه خير ابنائنا وأحفادنا... سنبذل كل ما نستطيع لنجعلهم سعداء".

واضاف "لا أحد يمكنه تحقيق ذلك لنا. وإذا فعلنا ذلك فإن السنوات العشر المقبلة والقرن الحادي والعشرين بأسره سيحتفي بانتصاراتنا المشرقة".

وقدر مراسل وكالة فرانس برس ان نحو 80 الف شخص كانوا في الملعب قبل انطلاق الفعالية.

وأعلن بوتين الخميس مسارا جديدا لسباق التسلح مع واشنطن لدى اشادته بجيل جديد من اسلحة روسية "لا تقهر" يتم تطويرها ردا على الخطوات الاخيرة للولايات المتحدة.

ولا تزال نسبة التأييد له مرتفعة جدا فيما الاستطلاعات الرسمية تشير إلى أنه سيحصل على نحو 70 بالمئة من الاصوات هذا الشهر.

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