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رجل يقتل نفسه بسلاح ناري امام البيت الابيض

رجل يقتل نفسه بسلاح ناري امام البيت الابيض
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

قتل رجل نفسه بسلاح ناري امام البيت الابيض، بحسب ما أعلن جهاز الحماية السري المكلف أمن الرئيس دونالد ترامب الذي لم يكن موجودا في المبنى عند وقوع اطلاق النار.

العالم- أميركيتان

فقد أمضى ترامب مطلع عطلة نهاية الاسبوع في منتجع مارالاغو في فلوريدا ومن المقرر ان يعود الى البيت الابيض مساء السبت.

وقال هوغان غيدلي احد المتحدثين باسم البيت الابيض "نحن على علم بالحادث وتم ابلاغ الرئيس".

وأوضح بيان لجهاز الحماية السرية "قرابة الساعة 11,46 (16,46 ت غ) تسبب رجل ابيض لنفسه باصابة بواسطة سلاح ناري خارج السور الشمالي للبيت الابيض"، مضيفا ان الرجل "توفي".

وتابع البيان ان الرجل اخرج سلاحا كان اخفاه تحت ملابسه و"اطلق رصاصات عدة لكنه لم يكن يستهدف البيت الابيض على ما يبدو"، موضحا عدم سقوط جرحى رغم وجود نحو مئة سائح على مشارف البيت الابيض.

وفرضت قوات الامن طوقا امنيا كبيرا وقامت بتفتيش سيارة مركونة على بعد بضعة شوارع، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

كما فتحت شرطة واشنطن تحقيقا وتم تحديد هوية مطلق النار لكن دون ان يتم الاعلان عنها.

والحوادث حول البيت الابيض ليست غير مألوفة. ففي 23 شباط/فبراير اوقف سائق بعدما صدم بسيارته حاجزا امنيا قرب المقر الرئاسي من دون ان يتقدم اكثر من ذلك.

فرانس برس

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