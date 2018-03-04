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الناخبون الإيطاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

الناخبون الإيطاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

توجه الناخبون في ايطاليا الى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية وفق قانون انتخابي جديد.

ويتنافس في الانتخابات تحالف القوى اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني وحركة الخمس نجوم الشعبوية والحزب الديموقراطي من يسار الوسط.

واظهرت استطلاعات الرأي تقدم تحالف برلوسكوني يتقدم الجميع بنسبة 37%.

وينص قانون الانتخابات الجديد على ان ثلث المقاعد في مجلس النواب ستنتخب وفق النظام الاكثري اي فوز من يحقق اعلى عدد من الاصوات، بينما ينتخب الثلثان الباقيان وفق التمثيل النسبي.

وبموجب القانون فان على مجلس الشيوخ الحصول على 50% من التصويت الاكثري ومثله من التصويت النسبي في حال رغب بالسيطرة.

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