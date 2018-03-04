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الادميرال تنكسيري: نرصد عبور الأساطيل البحرية في مضيق هرمز

الادميرال تنكسيري: نرصد عبور الأساطيل البحرية في مضيق هرمز
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

 قال نائب قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري، ان القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية ترصد عبور الاساطيل البحرية للقوي الاستكبارية في مضيق هرمز.

العالم - ايران

وفي كلمة له في ملتقى احياء ذكرى شهداء جامعة نفط ابادان مساء امس، اضاف الادميرال تنكسيري ان الأساطيل البحرية التي تدخل مضيق هرمز، تخضع لمراقبة ورصد من قبل القوة البحرية للحرس الثوري، موضحا بان الوحدات البحرية لدول اميركا وبريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية، لايحق لها العبور من شمال جزيرة تنب الكبرى اما باقي وحدات الدول الاخرى بامكانها العبور بعد أخذ الأذن . 

وقال ان هذا الاقتدار الايراني في مياه الخليج الفارسي لم يكن موجودا في فترة نظام الشاه البائد، منوها الى انه جرى اعتقال قوات امريكية وبريطانية عند دخولها الى مياه ايران الاقليمية في السابق. 

واشار نائب قائد قوات سلاح البحر للحرس الثوري الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الاسلحة البحرية الدفاعية، وسد احتياجات القوات البحرية من العوامات الدفاعية باستخدام التقنيات والكفاءات المحلية.

وفي جانب اخر من كلمته قال الادميرال تنكسيري: إنه من العار على اميركا الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي واختبرت انواع القنابل الفتاكة في افغانستان ضد الشعب اليمني المظلوم، ان تدعي الدفاع عن حقوق الانسان. 

واضاف : كيف لبلد لم يوقع حتى الان على معاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية، وزود الكيان الصهيوني بـ 200 رأس نووي، يطالب بحقوق الإنسان العالمية. 

وصرح الادميرال تنكسيري بان اميركا التي ترسل الاسلحة المحظورة لقتل الشعب اليمني، لايحق لها استغلال حقوق الانسان سياسيا. 
 

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