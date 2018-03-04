وزير الخارجية الفرنسي يصل طهران مساء اليوم

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" أعلن قاسمي، ان الوزير لودريان سيلتقي خلال زيارته لطهران والتي تستغرق يومين، الرئيس الايراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف .

السفارة الفرنسية في طهران كانت قد أعلنت سابقا عن افتتاح معرض "متحف لوفر في طهران- كنز مجموعات فرنسا الوطنية" من 5 الي 8 مارس في المتحف الوطني الايراني، واعلنت ان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان سيفتتح المعرض غدا وبحضور رئيس المتحف الفرنسي جان لوك مارتينز”.

وتأتي إقامة هذا المعرض نتيجةً للتعاون الفريد بين متحف “لوفر” الفرنسي والمتحف الوطني الايراني، وتشكل خطوةً أخرى في إطار تنفيذ الاتفاقية التي وقعت بين متحف “لوفر” ومؤسسة التراث الثقافي الإيرانية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس حسن روحاني إلى باريس في كانون الثاني من العام السابق.

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