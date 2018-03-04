200 شركة إيرانية تستعد لتنفيذ مشاريع استثمارية في محافظة بابل 

العالم - ايران

وقال رئيس هيئة استثمار بابل نصر حمود العنزي في تصريح صحفي ان '200 شركة ايرانية رصينة ابدت استعدادها للاستثمار في بابل ضمن المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والنقل والصحة، مبينا ان التعامل مع تلك الشركات سيكون له العديد من الانعكاسات الايجابية ابرزها النهوض بتلك المجالات وخلق فرص عمل، فضلا عن اكتساب الخبرة منها بانشاء المشاريع الحيوية والمهمة.

واضاف ان 'الشركات ستقوم بزيارة المحافظة والاطلاع على الواقع الاستثماري فيها والتنسيق بينها وبين الجهات المعنية للاسراع بتسهيل الاجراءات الروتينية لعملها وتنفيذ المشاريع المتنوعة.

من جانبه، قال عضو مجلس بابل حسن شاكر، ان 'التنسيق مع الشركات الايرانية تم من خلال الحكومة الايرانية واحد المصارف التابعة لها وليس عن طريق الشركات الاهلية لضمان سلامة المشاريع التي ستنفذها،' مبينا ان 'المجلس بدوره سيقدم الدعم اللوجستي لتلك الشركات ومساندتها بانشاء المشاريع الحيوية'.

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