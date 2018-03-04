تواجد عسكريون أميركيون في قاعدة سرية غربي أوكرانيا

العالم- أوروبا

وتتميز قاعدة التدريب التي أقيمت عام 2015 في حقل رماية سوفيتي سابق في مقاطعة لفيف غربي أوكرانيا بمساحتها الكبيرة، حيث يبلع طولها 25 كلم وعرضها 19 كلم، وضمّت إليها أراضي 19 قرية مهجورة.

وتجري التدريبات بشكل مكثف كما تتخللها دروس نظرية، مع التقيد التام بنظام تدريب يحتم على الأوكرانيين إعادة تنفيذ المهمة الموكلة إليهم من أولها إذا ما أخطؤوا، حتى ولو كانوا في نهاية التمرين.

وبين المتدربين، كثير من الأوكرانيين الذين اكتسبوا خبرات القتال في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، والتي تشهد منذ 2014 نزاعا مسلحا بين سلطات كييف، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين استقلالهما من جانب واحد هناك.

لكن المتدربين الأوكرانيين، أقروا للصحيفة السويسرية بأن مستوى مهاراتهم القتالية لا يزال أدنى بكثير من تلك التي يتمتع بها الأمريكيون.

وحسب التقرير، فإن عسكريي الولايات المتحدة وكندا يمثلون أغلبية المدرّبين، وبينهم عدد لا بأس به من المدربات.

وذكرت الصحيفة أن كندا كانت أول دولة تستجيب لنداء كييف وتساعدها في تدريب جيشها.