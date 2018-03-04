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اللواء صفوي: اميركا وتركيا تنتهكان سيادة سوريا

اللواء صفوي: اميركا وتركيا تنتهكان سيادة سوريا
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

إعتبر اللواء يحيى صفوي المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية، أن بموجب القانوني الدولي فان اميركا وتركيا تنتهكان سيادة سوریا مشددا على أن السياسة الاميركية، متغطرسة وستمنى بهزيمة في غرب آسيا.

العالم - ايران 

واوضح اللواء صفوي في ملتقى للمسؤولين القدامى بحرس الثورة الاسلامية في محافظة كلستان (شمال)، أن الاميركيين تدخلوا عسكريا وعلى نحو مباشر في سوريا، خارج اطار القانون الدولي وبتجاهل لمجلس الامن الدولي، معربا عن أمله بان تتمكن الحكومة والجيش السوري والقوات الشعبية، من طرد الاميركيين شرق الفرات والحفاظ على وحدة اراضيهم.

وشدد اللواء صفوي على أن منذ بداية الازمة السورية، اعتزمت كل من اميركا والكيان الصهيوني والاتحاد الاوروبي والسعودية والامارات والاردن وتركيا، افتعال ازمة في المنطقة، واستهداف الهوية الوطنية والوحدة الترابية وتدمير البنى التحتية في سوريا، غير أنهم فشلوا فشلا ذريعا.

ودعا اللواء صفوي الى مواصلة الجيش السوري ومحور المقاومة للعمليات الناجحة، بموازة اطلاق الرئيس السوري بشار الاسد حلا سياسيا.

وبيّن أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي تصدى للاطماع الاميركية حتى الان، وأن تدابيره الاستراتيجية مهدت لدخول روسيا للساحة السورية، حيث إن الروس قاموا بتغطية جوية جيدة لعمليات تحرير المدن في سوريا.

وفي السياق قدم اللواء صفوي تفصيلا لتطور ايران دفاعيا بمجال الجوفضاء مؤكدا أن ايران تتمتع بوضعية مطلوبة في الطائرات المسيرة.

واستطرد بان خلال الهجمات الصاروخية للحرس الثوري على مقرات تنظيم "داعش" الارهابي في دير الزور، فقد تم استخدام الطائرات المسيرة التابعة للحرس ليلا وقامت بدورها بتحديد الاهداف، ليتم اصابتها بالصواريخ بدقة عالية، وهذا يعكس تطور القدارت الصاروخية لايران.

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