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تأيید العثور على الصندوق الاسود لطائرة ATR

تأيید العثور على الصندوق الاسود لطائرة ATR
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

 أعلن مدیر العلاقات العامة لمؤسسة الطیران المدنی عن تائید خبر العثور علي الصندوق الاسود لطائرة ATR المنكوبة.

العالم - ايران 

واضاف رضا جعفر زاده الیوم الاحد ، ان فرق الاغاثة الموفدة الى موقع تحطم الطائرة ATR، عثرت یوم امس فی مرتفعات دنا على الصندوق الأسود للطائرة.

وصرح بان صندوقي FDR و CVR لطائرة ATR المحطمة، سلمت حالیا للسلطات القضائیة، وبعد تنفیذ الاجراءات القانونیة ستسلم محتویاتها الى الفریق الخاص لدراسة اسباب تحطم الطائرة الایرانیة. 

یذكر ان طائرة تابعة لشركة آسمان الایرانیة من طراز (ATR -72) تحطمت في 18 فبرایر في منطقة بادنا الجبلیة حینما كانت في رحلة لها من طهران الى مدینة یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب) ما ادى الى مصرع جمیع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم).

وبعد الحادث انطلقت عملیات البحث عن الطائرة المنكوبة الى ان تم بعد یومین العثور على حطام الطائرة من قبل مروحیات الحرس الثوري لتبدا من ثم عملیة ارسال فرق الانقاذ والاغاثة لانتشال الجثث المتناثرة في منطقة الحادث حیث تم بالفعل جمع عدد من الجثث لغایة الان.

ومازالت عملیة البحث عن بقیة الجثث جاریة لانتشالها.

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