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رئيس "CIA" الأسبق: روسيا تشكل خطرا وجوديا على أميركا

رئيس
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر جيمس كلابر الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تشكل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة، مشيرا إلى محدودية الأنظمة الدفاعية لبلاده في ردع أي هجوم نووي روسي.

العالم- أميركيتان

وقال كلابر في حديث حصري لـ"CNN": "أمريكا لا تستطيع مواجهة الصواريخ الروسية، وروسيا تشكل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والروس بشكل عام يعلمون محدودية أنظمتنا الصاروخية".

وأضاف أن رسالة بوتين، كانت خطابا موجها، وقال: "نعم، روسيا تشكل خطرا وجوديا علينا، ونحن الاثنين يمكننا تفجير بعضنا البعض مرات عديدة. ويعكس خطاب بوتين هذا باعتقادي أيضا، قلقه على خلفية نشر منظومتنا الدفاعية الصاروخية، وأنا متأكد من أنه والروس يعلمون أن أنظمتنا الدفاعية حاليا ليست مصممة لإحباط هجوم نووي روسي شامل".

وتابع: لا أعتقد رغم ذلك أن احتمال اندلاع الحرب بين روسيا والولايات المتحدة قد تعاظم هذا العام أكثر من السنة الماضية. "لن تندلع الحرب بين الجانبين على المدى المنظور. وبوتين بكلمته، لفت الانتباه إليه ليؤكد أنه موجود، ناهيك عن أنه يوجه خطابه للجمهور الروسي، فهناك الانتخابات الرئاسية في مارس الحالي، وهو أقر أيضا في خطابه بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف الخميس الماضي في رسالته للجمعية الاتحادية الروسية عن بعض ما تملكه روسيا من الأسلحة الاستراتيجية الحديثة، التي أكد أنها مكرّسة لصد أي تهديد تتعرض له بلاده.

 

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