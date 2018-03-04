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ايران تزيح الستار عن عقارين جديدين لعلاج امراض القلب وتليف الكبد C

ايران تزيح الستار عن عقارين جديدين لعلاج امراض القلب وتليف الكبد C
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

برعاية وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الدكتور قاضي زادة هاشمي، تم اليوم الاحد ازاحة الستار عن عقارين جديدين للوقاية والعلاج من امراض القلب وتليف الكبد C وذلك بفضل جهود الخبراء الايرانيين.

العالم - ايران

وفي مراسم اقيمت اليوم في مستشفى شريعتي بطهران، جرى تقديم دواء (polypill) للوقاية والعلاج من امراض القلب و الشرايين ودواء 'سووداك' للوقاية وعلاج مرض تليف الكبد C، المنتج على يد خبراء مركز ابحاث جهاز الهضم والكبد التابع لجامعة العلوم الطبية في طهران. 

دواء (polypill) للوقاية والعلاج من امراض القلب و الشرايين والوقاية من السكتة القلبية، انتج في ايران باستثمار20 مليار تومان و دخل الاسواق الايرانية.

اما دواء 'سووداك' فقد دخل الانتاج بعد 5 سنوات من اعمال البحث والتحقيق في مركز ابحاث الجهاز الهضمي والكبد التابع لمستشفى شريعتي، حيث قال رئيس المركز الدكتور رضا ملك زاده، ان هذا العقار لاقى اهتماما على الصعيد الدولي وبامكانه ان يساعد على معالجة مرض تليف الكبد C . 
 

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