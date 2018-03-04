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فرق الانقاذ تواصل البحث عن رفات جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة 

فرق الانقاذ تواصل البحث عن رفات جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة 
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

 قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر لمحافظة كهكيلويه وبويرأحمد أمر الله جهان: قمنا بايفاد خمسة فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر عبر مروحيات الى موقع تحطم الطائرة التي كانت متوجهة من طهران الى ياسوج، في اليوم الخامس عشر بعد تحطمها سعياً لإنتشال باقي جثامين الضحايا.

العالم - ايران 

وأضاف أمر الله جهان اليوم الأحد بأنّ كل فريق من هذه الفرق يتكوَّن من ثلاثة أشخاص إستقرّوا البارحة في مرتفعات «دنا» ليواصلوا تنقيبهم وبحثهم الذي دخل يومه الخامس عشر من قوات تابعة للهلال الأحمر ومتسلقين محترفين وقوات من الجيش والحرس الثوري.

هذا وتم الإعلان عن تراكم الثلوج هناك بنسبة بلغت ثلاثة أمتار إنما رغم ذلك استطاعت فرق البحث العثور على قطع من رفات الضحايا تم نقلها لتحديد هويتها الى مركز الطب الشرعي كما تم الإعلان عن العثور على قطع من الطائرة المتحطمة توقعت جهات مختصة أن تكون هذه القطع هي الصندوق الاسود للطائرة فنقلوها الى أسفل المرتفعات.

علماً بأنّ طائرة من نوع «اي تي آر72» كانت متجهة من العاصمة طهران نحو مدينة ياسوج جنوب البلاد تقل 66 راكباً وطاقماً إختفت عن الرصد الراداري عند الثامنة صباحاً يوم الثامن عشر من شباط وهي تحلق على أجواء مدينة «سميرم» بمحافظة اسفهان حيث لقي جميع ركابها وطاقمها حتفهم وتناثرت على مرتفعات جبلية في منطقة «بادناي سميرم».

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