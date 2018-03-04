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روحاني: سنوفر 280 الف فرصة عمل بمشروع الإسكان الجديد

روحاني: سنوفر 280 الف فرصة عمل بمشروع الإسكان الجديد
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

توقع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، اليوم الأحد، ان يوفر المشروع الجديد للإسكان 280 ألف فرصة عمل.

العالم - ايران 

وفي كلمته خلال الجمعية العامة الـ57 للبنك المركزي الايراني، قال الرئيس روحاني ان ايران لديها قدرات كبيرة وثروات ضخمة وشعب عظيم، ويمكننا ان نتجاوز المشاكل الكبرى فيما اذا استمرت الثقة بين الشعب والحكومة قوية.

وأوضح، لقد خفضنا نسبة التضخم الى رقم أحادي، وهذا إنجاز كبير، ولابد من الحفاظ عليه.

ولفت الى ان أكبر قدر من ثقة الجمهور في القطاع الاقتصادي لابد ان يوليها للبنك المركزي والبنوك الاخرى.. ورأى ان هذه الثقة تعززت مقارنة بالسنوات الماضية، لأن الرقابة التي يمارسها البنك المركزي ازدادت دقة.. كما ان رساميل البنوك قد ازدادت، وتم استئصال بعض الغدد السرطانية من الكيان الاقتصادي.

وتابع روحاني: لقد أعددنا مشاريع جيدة جدا للعام الايراني القادم (يبدأ في 21 آذار/مارس 2018)، وقد تمت المصادقة عليها يوم أمس في المجلس الأعلى لتوفير فرص العمل.. ونتوقع ان يوفر المشروع الجديد في قطاع البناء 280 ألف فرصة عمل في حالة انجاز هذا المشروع بشكل كامل.

وبيّن أنه في العام القادم سيتم البدء ببناء 200 ألف وحدة سكنية، ويجب على البنوك ان تشارك في هذا المجال، لأنه ليس مقررا ان تقوم الحكومة ببناء الوحدات السكنية، بل انها تقدم التسهيلات، وفي الخطوة الاولى نضع قطع الاراضي مجانا تحت تصرف المستثمر في المجال التنموي، وتشارك البنوك في التمويل، كما تشارك القطاعات الاخرى من ميزانياتها لتوفير خدمات الغاز والماء والكهرباء والصرف الصحي والمنتزهات.. وفي هذا المشروع يتم تخريب المنازل المتهالكة وبناء مساكن جديدة مقاومة للزلازل.. ويحصل المستثمر على 50 بالمائة من سعر الشقق، ونحن نقدم تسهيلات خاصة لمن لا يملك سكنا ويريد شراء هذه الوحدات السكنية، مع نسبة ارباح 6 بالمائة والتي تعد حافزا كبيرا في هذا المجال.

وفي جانب آخر من حديثه، اعلن الرئيس الايراني ان حكومته قدمت ثلاثة مشاريع الى مجلس الشورى الاسلامي لمكافحة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتعديل  أحد القوانين السابقة، وذلك بهدف تعديل النظرة العالمية تجاه البنوك الداخلية، والعملية المالية والنقدية داخل البلاد، داعيا البنك المركزي الى زيادة رقابته على جميع البنوك والمؤسسات المالية، من اجل ان تعمل هذه البنوك والمؤسسات بشفافية اكبر، الامر الذي يوفر فوائد جمة للبلاد على المدى البعيد.

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