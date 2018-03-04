البث المباشر
الرئيس الأسد: "لا يوجد أي تعارض بين الهدنة وبين الأعمال القتالية"
الأسد: التحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية ويدعم "النصرة" و"داعش"ومنظمات ارهابية مشابهة دون أي خجل
الأسد: التحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية ويدعم"النصرة"و"داعش"ومنظمات ارهابية مشابهة دون أي خجل
الأسد: موضوع الكيميائي أصبح من مصطلحات قاموس الكذب الغربي وهو ابتزاز يستخدم ذريعة لتوجيه ضربات للجيش السوري
الأسد ردا على سؤال مراسل العالم: العملية ضد الإرهاب ستستمر بالتوازي مع فتح المجال للمدنيين للخروج إلى مناطق الدولة
الرئيس الأسد ردا على سؤال مراسل قناة العالم: الغالبية بالغوطة الشرقية يريدون الخروج من كنف الإرهابيين إلى حضن الدولة
مراسل العالم: سقوط قذيفة هاون في محيط باب شرقي بدمشق والاضرار مادية
مراسل العالم: استشهاد امرأة وإصابة ابنتها في غارات لطيران العدوان السعودي على الجبل الأسود في مديرية بني مطر بصنعاء
مصدر في قيادة شرطة دمشق: دوي انفجار قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون على منطقة باب توما ولا معلومات عن إصابات حتى اللحظة
مراسل العالم: إصابة مدني إثر سقوط ٣ قذائف صاروخية على حي القيمرية في مدينة دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية

ألمانيا:

66 % من الحزب الاشتراكي الديموقراطي أيدوا الائتلاف مع ميركل

66 % من الحزب الاشتراكي الديموقراطي أيدوا الائتلاف مع ميركل
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

وافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني بغالبية واسعة على تشكيل ائتلاف جديد مع المستشارة أنغيلا ميركل، ما يزيل آخر عقبة أمام تشكيل حكومة، وفق نتائج رسمية أعلنت الأحد.

العالم- أوروبا

وصوت 66,02 % من أعضاء الحزب لصالح الحكومة الائتلافية في عملية الاقتراع الداخلية التي شارك فيها حوالى 78,4% من منتسبي الحزب البالغ عددهم الإجمالي 463 ألفا.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي بالوكالة أولاف شولتز "أبلغت الرئيس (فرانك فالتر شتاينماير) والمستشارة بالنتيجة".

لقد كانت موافقة الاشتراكيين الديموقراطيين حاسمة من اجل تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميركل.

وتفاوضت قيادة الحزب في شباط/فبراير على اتفاق مع المستشارة، على أن يطرح الاتفاق على أعضاء أقدم أحزاب ألمانيا للموافقة عليه وسط خلافات داخلية.

ومع الضوء الأخضر من قاعدة الحزب، ينتهي مأزق غير مسبوق واجهته البلاد لخمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية، في وقت تحتاج أوروبا أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة متينة في ألمانيا وسط أزمة بريكست وصعود الحركات القومية.

وبذلك سينتخب النواب ميركل رسميا مستشارة في منتصف آذار/مارس، في الرابع عشر من الشهر على الأرجح، لتبدأ ولايتها الرابعة.

غير أن انتخابات أيلول/سبتمبر أضعفت موقع ميركل إذ سجل حزبها المحافظ نتيجة متدنية إلى مستوى تاريخي، في وقت حقق اليمين المتطرف اختراقا تاريخيا.

تصنيف :

روابط ذات صلة

ألمانيا.. توثيق 950 هجوما ضد المسلمين في 2017

صحيفة روسية: ألمانيا ما زالت محتلة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد 10 أخطاء ظهرت في فيلم عمر المختار اشهر الافلام العربية

المقداد: من يهدد سوريا يطمئن الإرهابيين لكي يستمروا بقتل المدنيين

ظريف يكشف عن مضمون محادثاته مع كيري في ميونيخ 

أحزاب لبنانية: ما يجري في الغوطة الشرقية محاولة لإطالة أمد الأزمة

خاص: ايران لن تتراجع قيد أنملة عن برنامجها الصاروخي

الدين العمومي لتونس يرتفع إلى 69.9% من الناتج المحلي

وزارة الهجرة العراقية: عودة 581 نازحا إلى القائم

ردا على سؤال لمدير مكتب قناة العالم.. الاسد: الكيميائي مجرد ابتزاز لتوجيه ضربات للجيش السوري

الدوري الاسباني برشلونة يحسم القمة مع اتلتيكو ويبتعد بالصدارة

مقتل 8 عناصر من داعش باحباط هجوم لهم جنوب غربي كركوك

منافسة ماكرون في الإنتخابات تخضع لتدقيق ضريبي

ماكرون : الدفاع عن الاتفاق النووي يجسّد نهجنا الواضح والصريح

الحريري يكشف كواليس زيارته إلى السعودية

قائد القوات الجوية البريطانية يزور الاردن

الأوبزرفر: إصلاحات محمد بن سلمان في السعودية قد تفشل

شاهد.. داعش، ينشر صورا لإغتيال جنديين في مدينة عدن

هذا ما حصل للطفلين اللذين فرا من إرهابيي الغوطة الشرقية!

جابري انصاري يبحث مع وليد المعلم اجتماع جنيف المرتقب 

الأسد: السوريون هم أصحاب القرار الأخير بالخيارات السياسية

هذه هي الشروط السعودية في أول حفل غنائي مختلط!

الأکثر مشاهدة