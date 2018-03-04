66 % من الحزب الاشتراكي الديموقراطي أيدوا الائتلاف مع ميركل

العالم- أوروبا

وصوت 66,02 % من أعضاء الحزب لصالح الحكومة الائتلافية في عملية الاقتراع الداخلية التي شارك فيها حوالى 78,4% من منتسبي الحزب البالغ عددهم الإجمالي 463 ألفا.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي بالوكالة أولاف شولتز "أبلغت الرئيس (فرانك فالتر شتاينماير) والمستشارة بالنتيجة".

لقد كانت موافقة الاشتراكيين الديموقراطيين حاسمة من اجل تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميركل.

وتفاوضت قيادة الحزب في شباط/فبراير على اتفاق مع المستشارة، على أن يطرح الاتفاق على أعضاء أقدم أحزاب ألمانيا للموافقة عليه وسط خلافات داخلية.

ومع الضوء الأخضر من قاعدة الحزب، ينتهي مأزق غير مسبوق واجهته البلاد لخمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية، في وقت تحتاج أوروبا أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة متينة في ألمانيا وسط أزمة بريكست وصعود الحركات القومية.

وبذلك سينتخب النواب ميركل رسميا مستشارة في منتصف آذار/مارس، في الرابع عشر من الشهر على الأرجح، لتبدأ ولايتها الرابعة.

غير أن انتخابات أيلول/سبتمبر أضعفت موقع ميركل إذ سجل حزبها المحافظ نتيجة متدنية إلى مستوى تاريخي، في وقت حقق اليمين المتطرف اختراقا تاريخيا.