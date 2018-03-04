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جابری انصاری یلتقي الرئیس السوري في دمشق

جابری انصاری یلتقي الرئیس السوري في دمشق
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

التقى المساعد الخاص لوزیر الخارجیة الإیرانیة للشؤون السیاسیة حسین جابري أنصاري، الیوم الاحد وفور وصوله الى دمشق، الرئیس السوري بشار الأسد.

العالم - ايران 

وكان كبیر المفاوضین الایرانیین في المفاوضات الدولیة حول السلام فی سوریا جابري انصاري، قد وصل صباح الیوم الى العاصمة السوریة دمشق على رأس وفد.

ومن المقرر ان یلتقي جابري انصاري الیوم، عددا اخرا من كبار المسؤولین السوریین لبحث اخر المستجدات حول مؤتمری آستانا وجنیف ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. 

يشار الى ان جابري انصاري كان قد زار دمشق في ینایر الماضي. 

واستعرض الرئیس بشار الاسد والمساعد الخاص لوزیر الخارجیة الایرانیة، في اللقاءات السابقة أحدث التطورات على الساحة السیاسیة السوریة، وتبادلا وجهات النظر على صعید تسویة الأزمة في سوریا خاصة في اطار عملیة استانا وجنیف.

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