دعوة للتصدي لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس في مؤتمر بلندن

العالم - فلسطين

وأضاف مانويل حساسيان في كلمة له أمام مؤتمر نظمه مرصد الشرق الأوسط (ميدل إيست مونيتور)، في العاصمة البريطانية لندن يوم امس السبت: "لا توجد ديمقراطية للمواطنين العرب في إسرائيل، وإنما الديمقراطية مخصصة لليهود فقط"، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي يعيش عزلة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى التصدي لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، كما ناقش المؤتمرون تبعات قرار ترامب بشأن القدس.

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أحمد الطيبي، أثناء المؤتمر، إن القدس واحدة من أهم عناصر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منوها إلى أن ترامب "تبنى الخطاب الاحتلالي"، معتبرا أن الخطوات الأمريكية "لا تعد حلا لأزمات القدس وترسيم الحدود واللاجئين والسيادة".

وكان ترامب قد وقع في 6 ديسمبر2017 على قرار يعتبر القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وأعلن أنه سينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في وقت لاحق، وفي 23 فبراير الماضي أفاد مسؤولان بالبيت الأبيض بأن عملية نقل السفارة إلى القدس ستتم في مايو القادم وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام كيان الاحتلال.

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