وزير الاقتصاد الايراني يصل الى موسكو

العالم - ايران

وتندرج المشاركة في الدورة ال14 لاجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة والتوقيع على وثيقتها وعدد من اتفاقيات التعاون ومذكرة تفاهم ثنائية واجراء لقاءات مع كبار المسوولين السياسيين والاقتصاديين في روسيا في جدول اعمال كرباسيان خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة ايام.

ويرافق كرباسيان خلال هذه الزيارة عدد من المساعدين وكبار المدراء في وزارات مثل الصناعة والمناجم والتجارة والجهاد الزراعي والنفط والصحة والعلاج والتعليم الطبي والطاقة والداخلية والمواصلات واعمار المدن والخارجية والمصرف المركزي ورابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية وموسستي الطاقة الذرية والتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة.

كما يرافق كرباسيان اكثر من 25 مندوبا عن القطاع الخاص.

وستعقد الدورة الـ14 لاجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وروسيا خلال يومي 5 و6آذار/مارس الحالي في موسكو.

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