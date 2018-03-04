البث المباشر
مراسل العالم: سقوط قذيفة هاون في محيط باب شرقي بدمشق والاضرار مادية
مراسل العالم: استشهاد امرأة وإصابة ابنتها في غارات لطيران العدوان السعودي على الجبل الأسود في مديرية بني مطر بصنعاء
مصدر في قيادة شرطة دمشق: دوي انفجار قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون على منطقة باب توما ولا معلومات عن إصابات حتى اللحظة
مراسل العالم: إصابة مدني إثر سقوط ٣ قذائف صاروخية على حي القيمرية في مدينة دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية
مراسل العالم: سلاح الجو السوري يستهدف بعدة غارات مواقع ارهابيي جبهة النصرة في عربين وحرستا ويدمرها بمن فيها
مراسل العالم: سقوط قذيفة هاون في محيط باب شرقي بدمشق والاضرار مادية
موقع "مفزاك لايف" العبري: قوات الاحتلال تعثر على جندي مفقود منذ ظهر اليوم، مقتولاً وعليه اثار إطلاق نار
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق: أضرار مادية بسقوط أربع قذائف على محيط ضاحية الأسد
الحقوقي التونسي زهير مخلوف: النظام البحريني أسقط جنسية 578 مواطناً بدوافع سياسية
مراسل العالم: سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدة أصيلة في ريف حماة الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلحة.

هكذا استبقت باريس زيارة لودريان الى طهران

هكذا استبقت باريس زيارة لودريان الى طهران
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

 اصدرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاحد بيانا علي اعتاب زيارة وزير خارجية هذا البلد 'جان ايف لودريان'؛ مؤكدة فيه على ضرورة احترام الاتفاق النووي والاتزام ببنود هذا الاتفاق.

العالم - ايران

وبحسب البيان، فإن وزير الخارجية الفرنسي لودريان سيتجه اليوم الاحد الى طهران، لاجراء محاثات مع رئيس الجمهورية الايراني 'حسن روحاني'، فضلا عن اللقاء مع نظيره الايراني 'محمد جواد ظريف'، بوصفه احد المحاور الهامة في زيارة الوزير الفرنسي الى ايران. 

وذكر البيان ايضا ان لودريان سيلتقي في زيارته (المرتقبة) لطهران برئيس مجلس الشوري الاسلامي 'علي لاريجاني' وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني 'علي شمخاني' ايضا.

ويضيف البيان ان 'لودريان، وفي ضوء الاجواء المناسبة المتاحة عقب توقيع الاتفاق النووي، سيبحث في طهران 3 قضايا رئيسية مع المسؤولين الايرانيين' :

'الاول : الاتفاق النووي؛ حيث ان فرنسا، وبحسب بيان خارجيتها، مصممة على حماية الاتفاق الموقع في فيينا وتدعو كافة اطراف هذا الاتفاق الى احترام بنوده والالتزام بها'.

ويؤكد البيان ان 'خطة العمل المشترك الشاملة، توفّر كافة الضمانات لـ عدم عودة البرامج النووية الايرانية نحو الاتجاه العسكري'؛ على حد تعبير الخارجية الفرنسية.

وفي هذا السياق، يضيف البيان، انه 'ينبغي على ايران ان تواصل التزامها بالتعهدات في اطار هذا الاتفاق؛ وبالتزامن مع ذلك فإنه من المهم جدا بالنسبة لنا وايضا للجانب الايراني ان يتم استئناف التبادل التجاري وتواصل الاستثمارات الاوروبية في ايران'. 

البرامج البالستية :

وتابع البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية انه 'كما اعلنت فرنسا في وقت سابق فإن البرامج الباليستية الايرانية تشكل مصدر قلق لفرنسا وحلفائها'؛ زاعما ان 'هذه البرامج تتعارض والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي...'.

كما زعمت الخارجية الفرنسية في بيانها الصادر اليوم، وعلى اعتاب زيارة لودريان الى طهران، ان 'اجراءات ايران الاقليمية تسببت في زعزعة الاستقرار داخل الشرق الاوسط'؛ مضيفة ان فرنسا 'تتمني على ايران ان تتخذ خطوة اساسية في سياق احترام حق سيادة الدول وازالة التحديات في منطقة الشرق الاوسط'.

واردف البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية، ان 'الموضوع السوري والاضطرابات والاوضاع الانسانية التي تدعو للاسف في هذا البلد تشكل واحدة من القضايا الاقلميية التي ايران منشغلة فيها. (اليمن، ولبنان، والعراق)'.

ويشير البيان ايضا الى ان 'الهدف من زيارة جان لودريان الى ايران يكمن في تعزيز العلاقات الثنائية بين باريس وطهران، وايضا في سياق الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني خلال العام 2016 الى فرنسا'.

وخلص البيان الى ان 'فرنسا تتطلع الى اجراء محادثات مستدامة في مختلف المجالات بما فيها الثقافية والاجتماعية والعلمية مع الجانب الايراني'.
 

109-4

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الفرنسي يصل طهران مساء اليوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هكذا استبقت باريس زيارة لودريان الى طهران

لودريان هو من عليه ان يبدد هواجس ايران ..

بالفيديو.. أول مسيرة للمرشح الرئاسي المصري موسى مصطفى

"العصائب" تستغرب عدم مساواة اعضاء الحشد بأقرانهم بموازنة 2018

النهضة التونسية: لا بد من العمل على إنجاح الإنتخابات البلدية 2018

دمار كبير في قری عفرين إثر تصعيد جديد للجيش التركي

ترامب محروم من تناول هذه الوجبة! ‏

لعبة السلاح الكيماوي من جديد في سوريا؟!

سعر الخام الايراني يرتفع بواقع دولارين و43 سنتا للبرميل الواحد

عاصفة "وحش" الثلجية تكلف بريطانيا مليار جنيه إسترليني يومياً

وزير الاقتصاد الايراني يصل الى موسكو

لهذا السبب تم إنزال خطيب مسجد بالسعودية بعنف عن المنبر!

النواب المصري يطالب باعتذار من هاجموا البرلمان بسبب "تيران وصنافير"

هوكينغ: خمس “نبوءات” ليوم القيامة!

معركة الغوطة .. إما قاتل أو مقتول

شاهد.. كيف تهين السلطات السعودية العمالة اليمنية

فلكي مغربي يفجر مفاجأة حول سوريا .. “مارجرجس يطفو فوق دمشق ”!

دمى الجنود المشنوقة تثير ليبرمان! + فيديو وصورة

العاب القوى وفاة العداء الشهير بانيستر عن 88 عاما

بالفيديو... أب يتجرد من الإنسانية ويعاقب ابنته بطريقة بشعة

الأکثر مشاهدة