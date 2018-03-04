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لودريان هو من عليه ان يبدد هواجس ايران ..

لودريان هو من عليه ان يبدد هواجس ايران ..
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العاصمة الايرانية طهران لمناقشة ملفات ساخنة، بعد التصريحات الفرنسية المتتالية حول الاتفاق النووي الايراني والبرنامج الصاروخي والدعم الايراني لمحور المقاومة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن اللقاء سيتناول بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني ودور طهران الإقليمي.
وبحسب الخارجية الفرنسية، سيلتقي "الوزير لودريان في طهران بكل من رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني ونظيره محمد جواد ظريف وبأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني".
وأضاف البيان أن لودريان سيتطرق مع المسؤولين الإيرانيين إلى ثلاث موضوعات رئيسية، هي "الملف النووي والصواريخ الباليستية إلى جانب الأزمات الإقليمية في المنطقة".
وكانت الخارجية الفرنسية قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم، أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية "مبعث قلق كبير"، على حد تعبيرها.
وكان لودريان نفسه قد قال في 27 شباط 2018، خلال مؤتمر مع نظيره الروسي في موسكو "إن طموحاتِ إيران الصاروخية الباليستية مُقلقة للغاية وتتنافى مع قرارٍ للأمم المتحدة"، على حد زعمه.
لودريان ايضا لعب دورا هاما في مشروع القرار الذي عرض على مجلس الامن وحاول تحميل إيران مسؤولية دعم وتسليح حركة انصار الله التي تشارك الى جانب الجيش اليمني في صد العدوان السعودي.
وأرادت بريطانيا أن يشمل مشروع القرار بشأن تمديد العقوبات في اليمن تعبير عن "قلق خاص" من جانب مجلس الأمن بزعم ان إيران انتهكت حظر أسلحة فرض عام 2015.
وحصلت تلك الصياغة على الكويت وفرنسا ودول أوروبية أخرى، إلا ان روسيا استخدمت حق النقض. 

 

 

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