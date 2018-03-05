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قائد الثورة يعين ممثله في حرس الثورة ورئيس مكتب التوجيه السياسي

قائد الثورة يعين ممثله في حرس الثورة ورئيس مكتب التوجيه السياسي
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

عين قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في حكمين منفصلين كلا من حجة الإسلام 'عبد الله حاج صادقي' ممثلا للولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية وحجة الإسلام 'علي سعيدي' رئيسا لمكتب التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة.

العلم - ايران

وأعرب القائد في نص قراره لتعيين حاج صادقي، عن توقعه الإرتقاء بالروحانية والبصيرة وتعزيز المعنويات الجهادية والثورية لدى كافة القادة والضباط وقوات التعبئة وأسرهم وذلك عبر الإستفادة القصوى من الطاقات المتوفرة في الحوزات الدينية وتوظيف رجال الدين العلماء العاملين وذوي الفاعلية والممتثلين للسياسات التي تم إبلاغها وتعزيز التعاطي مع القيادة العامة للحرس الثوري في فترة توليه مهام منصب ممثل للولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية.

كما صرح في نص قراره لتعيين سعيدي انه من المتوقع الإرتقاء بمستوى الجهوزية الروحية والبصيرة الدينية للقادة وكافة موظفي القوات المسلحة وأسرهم في فترة ترأسه لمكتب التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة وذلك عبر الإستفادة القصوى من طاقات ممثلية الولي الفقيه في الحرس الثوري ومؤسسات التوجيه السياسي في القوات المسلحة وذلك عبر تحديد السياسات والتنسيق والإشراف والتعاطي الوثيق والمتسق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

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