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الأسد: السوريون هم أصحاب القرار الأخير بالخيارات السياسية

الأسد: السوريون هم أصحاب القرار الأخير بالخيارات السياسية
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له.

العالم - سوريا 

وشدد اللقاء على ضرورة وضع أرضية مشتركة وفهم واضح لأهم المخرجات التي صدرت عن مؤتمر سوتشي والتي اتفق عليها المشاركون الحاضرون فيه مع التأكيد على أهمية التزام الوسيط الدولي ديمستورا بدوره كمسهل للحوار فقط.. كما بحث اللقاء "تداعيات العدوان التركي المستمر على عفرين ومواقف تركيا العدوانية تجاه سوريا"، وفقا لوكالة سانا الرسمية.

وأكد الرئيس الأسد أهمية التنسيق المسبق والدائم بين سوريا والدول الصديقة حول مختلف القضايا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة مشدداً على أن الشعب السوري هو صاحب القرار الأخير في أي خيارات سياسية مستقبلية تتعلق ببلده وأن هذا القرار لن يكون بيد أي أحد آخر.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن "العدوان التركي الحالي على عفرين دليل جديد على استمرار تركيا بسياستها العدوانية تجاه سوريا وإثبات آخر على أن الوثوق بهذه السياسة والقائمين عليها أمر غير ممكن".

من جانبه أكد أنصاري حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم على التنسيق والتشاور مع سوريا في مختلف المجالات مشدداً على أن أي جهد ستقوم به إيران لدعم الحل السياسي للأزمة في سوريا سيكون بالاتفاق مع القيادة السورية.. مشيراً إلى أن لسورية وشعبها مكانة خاصة لدى إيران شعباً وحكومة.

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