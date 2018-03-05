جابري انصاري يبحث مع وليد المعلم اجتماع جنيف المرتقب 

العالم - ايران

وقد التقى كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "حسين جابري انصاري" وممثل ايران في المفاوضات الدولية حول السلام في سوريا، عصر اليوم الاحد في دمشق وزير الخارجية السوري "وليد المعلم"، في اطار مشاوراته مع كبار المسؤولين السوريين.

وجرى خلال هذا اللقاء الذي حضره ايضا نائب وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد"، بحث آخر التطورات في مسار مفاوضات السلام السورية، وجدول اعمال الاجتماع المشترك الذي سيعقد في جنيف بين ممثلي ايران وروسيا وتركيا في المفاوضات.

كما التقى جابري انصاري عصر اليوم مع عدد من كبار المسؤولين السوريين وبحث معهم آخر المستجدات السياسية والميدانية على الساحة السورية.

وكان كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة قد التقى صباح اليوم مع الرئيس السوري بشار الاسد.

وأكد الجانبان على الحق الحصري للشعب السوري في رسم مستقبل بلده بعيدا عن أي ضغوط وتدخلات اجنبية.

كما بحث جابري أنصاري مع الرئيس الأسد بشأن آخر التطورات لعملية المحادثات السياسية وضرورات المرحلة الراهنة من المفاوضات الدولية للسلام في سوريا.

وكان جابري انصاري قد وصل اليوم الاحد الى العاصمة السورية دمشق، لاجراء لقاءات ومحادثات مع المسؤولين السوريين.

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